O idoso que ateou fogo à sua própria casa, na Quinta do Leme, Santo António, na tarde de 24 de Março de 2019, foi condenado a quatro anos de prisão pela prática do crime de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas. A decisão judicial foi conhecida na terça-feira, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000).

O colectivo de juízes presidido por Teresa...