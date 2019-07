O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, foi, ontem, aos Prazeres, à Semana das Sidras dos Prazeres, provar aquela bebida mas também distribuir elogios ao padre Rui Sousa e ao presidente da Câmara da Calheta e destacar o desenvolvimento turístico do concelho.

O chefe do executivo lembrou que a Calheta é já o quarto concelho com mais turismo na Madeira, com 43 hotéis e 600 alojamentos...