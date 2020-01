A Câmara Municipal do Funchal (CMF) iniciou, ontem, no CASA - Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, na freguesia de Santa Luzia, a primeira visita da iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’, no âmbito do plano anual designado de Presidências Abertas do concelho.

Este programa vai percorrer as dez freguesias do concelho até ao final do ano, com o objectivo de averiguar o estado do município...