Os mais organizados começam a corrida às compras de Natal no início de Novembro - alguns até antes - mas grande parte dos madeirenses escolhe os presentes para pôr o sapatinho, só a partir de 1 de Dezembro, já com as luzinhas natalícias a enfeitar a Região. Está mais frio, há cheiro de castanhas na baixa do Funchal, animação e o ‘All I Want For Christmas is You’ já voltou a rodar...