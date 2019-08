Surfar numa ‘nova onda’

A ‘Madeira New Wave’ nasce a partir de uma ideia de Carina Carvalho, amante incondicional das actividades náuticas que quis criar um serviço inovador na área da animação turística virada para o mar. Apresentando as valências do surf e bodyboard, através do conceito de ‘surf holidays’ em paralelo com aulas de yoga, a CEO desta empresa que existe há pouco mais de um ano esclarece...