“Preocupa-nos esta excessiva dependência do Estado Central”

O Município de Santana conta no próximo ano com um orçamento que ascende a 7,2 milhões de euros. Mais de 1,7 milhões deste montante corresponde a investimento de capital, ou seja, “este é o valor real para investimento”, destaca o presidente da Câmara Municipal, Dinarte Fernandes. Montante que poderá ainda vir a ser reforçado. “Com a transição do saldo de gerência deste ano podemos...