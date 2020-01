Carlos Pereira diz-se “honrado” com o prémio de Mérito Desportivo – Personalidade do Ano, que recebeu na Gala da Confederação do Desporto de Portugal, esta quarta-feira, no Casino Estoril. Um prémio que procura institucionalizar o reconhecimento pelo desempenho daqueles que, no decorrer do ano, mais se destacaram em cada modalidade desportiva.

As personalidades distinguidas são...