A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural pagou, no passado dia 31 de Dezembro, um valor de 3,9 milhões de euros a 11.355 agricultores da Madeira e do Porto Santo, mais 299 beneficiários do que em 2018. O montante corresponde à prestação de 95% da ajuda POSEI - Medida 1 – Apoio Base aos Agricultores Madeirenses, mais conhecida por ‘Prémio ao Agricultor’, e referente...