Os melhores do futebol madeirense da última época (2017/18) foram ontem distinguidos com os prémios Coca-Cola European Partners Portugal, numa parceria com o DIÁRIO, que decorreu no Hotel Baía Azul, no Funchal.

“É para nós um enorme prazer estar aqui em parceria com o DIÁRIO, a celebrar e a fomentar o desporto regional e a transversalidade no desporto”, começou por enaltecer Rita...