Prédio junto à Sé vendido por dois milhões

É um dos imóveis mais emblemáticos da baixa do Funchal e na semana passada mudou de proprietário após uma negociação que se efectivou no último dia de Maio. Localizado na Rua João Gago, junto à Sé do Funchal, acaba de ser vendido o prédio que alberga negócios de empresas emblemáticas na Madeira, como por exemplo, uma das lojas da Penha D’Águia, uma das mais procuradas diariamente...