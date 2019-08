“Precisamos de gente com coragem na Assembleia”

Pela primeira vez a liderar a candidatura do PTP à Assembleia Legislativa da Madeira, partido que concorre pela terceira vez, já depois de ter sido candidata à Câmara Municipal do Funchal, Raquel Coelho, aos 31 anos, acabados de completar, ganhou a experiência de dois anos no Parlamento para garantir ter a coragem necessária de defender os interesses do povo madeirense contra os “interesses instalados”, a “corrupção” e o “compadrio” nos próximos quatro anos na ‘Casa da Democracia’.

Qual é o objectivo desta candidatura?

O nosso objectivo é conseguir eleger um conjunto de deputados para que consigamos continuar a fazer aquele que é o nosso trabalho em prol da população. Temos, sem sombra de dúvida, a equipa mais determinada, com mais provas dadas, com um historial de luta política de relevo e, portanto, temos todas as condições para defender aqueles que são os reais anseios da população da Madeira e do Porto Santo. E, também, tentaremos resolver os seus problemas. Porque esta é, de facto, uma tarefa hercúlea e é preciso um conjunto de deputados muito determinados, com coragem, com garra, com fibra para conseguir fazer frente a interesses privados que tomaram, conta do nosso Orçamento regional, das contas públicas, que enriqueceram e que, neste momento, controlam praticamente toda a política, toda a actividade económica da ilha e até o próprio aparelho judicial. Portanto, é preciso devolver os recursos da Madeira a quem de direito, que é o povo, e defender a classe trabalhadora, os reformados e pensionistas que, infelizmente, têm sido os eternos esquecidos por parte da nossa classe política.

Ou seja, ter um deputado seria bom, mas eleger mais do que um seria o ideal. O objectivo de ter pessoas conhecidas, inclusive que foram de outros partidos, é nessa lógica de luta política?

Claro. O PTP teve a oportunidade, nesta candidatura, de abrir as portas a um conjunto de pessoas independentes, pessoas com as quais já tivemos oportunidade de trabalhar no passado. São pessoas de extrema confiança, que têm pautado a sua postura política por colocar a Madeira sempre em primeiro lugar e à frente dos seus interesses pessoais e profissionais, coisa rara na política. De facto, achamos que pessoas como o Gil Canha, como o Dionísio Andrade, como o Edgar Silva, faziam falta no panorama político regional, daí os termos convidado a dar o seu contributo através do Partido Trabalhista Português. Depois temos, obviamente, pessoas que são militantes e dirigentes com provas dadas e têm a força necessária para tomar as decisões políticas que interessam às populações da Madeira e do Porto Santo. Já estamos fartos que a população seja a eterna esquecida. Aliás, há um descrédito completo por parte da sociedade civil, que se sente marginalizada, que sente que os políticos têm outras prioridades que vão além das suas necessidades. Isso gera um descontentamento e quase que um desinteresse. Há um sentimento em que mesmo que as pessoas vão votar isso não se reverterá em qualquer mais-valia para a sua vida e, portanto, também, os números cada vez mais crescentes da abstenção.

Uma das vossas batalhas é o combate à corrupção. O seu pai é um exemplo disso e pode-se dizer que tem pago um preço muito alto?

O percurso político do José Manuel Coelho e a sua conduta muito combativa contra os vícios do sistema político regional, entre os quais a corrupção que é um mal endémico, infelizmente, do nosso país, está generalizado, do mais pequeno ao maior. Infelizmente temos um sistema judicial que pouca atenção tem para com este tipo de crimes e, por isso, prolifera um regime de impunidade que acaba por afectar e ser generalizado também à sociedade civil. Basta abrirmos os jornais para percebermos a crise moral, de valores que temos no nosso país. Ainda recentemente o ex-Presidente da República Ramalho Eanes teve a oportunidade de dizer precisamente isto, que é preciso ter uma grande atenção sobre a sociedade civil e sobre os órgãos de soberania, a Assembleia da República e o próprio aparelho da Justiça e as forças militares envolvidas em casos de corrupção, entre os quais o caso de Tancos. Ele percebeu que, realmente, Portugal enfrenta uma crise de valores. Nós acreditamos que só a educação é que pode, de facto, esta tendência dos países latinos, Portugal Espanha, Grécia... As pessoas quase que encaram como normal estes crimes e, de repente apareceu um conjunto de democratas que acharam que já não poderia continuar assim, que os cidadãos deviam ser mais exigentes, deviam pedir outro tipo de comportamentos, outra seriedade por parte dos agentes políticos.

Inclusive aqui na Madeira...

Sabe, foram mais de 40 anos de maiorias absolutas e isto gerou um conjunto de comportamentos menos próprios, dos quais os políticos regionais deveriam se afastar. Foi a partir daí que começamos a nossa intervenção política, em particular José Manuel Coelho, primeiramente como colaborador e depois como director de ‘O Garajau’ (jornal satírico), onde tínhamos a oportunidade de denunciar de uma forma humorística casos da política regional, casos gravíssimos de corrupção, de compadrio, de favorecimento e, obviamente, chegamos a uma fase em que a oposição era muito pouca, contavam-se pelos dedos as pessoas que se atreviam a opor-se ao dr. Alberto João Jardim, no seu auge político. Até porque as perseguições eram bem reais. O meu pai é a prova viva dessas perseguições. E gerou-se um clima de medo, onde as pessoas tinham medo de participar activamente na política. Foi aí que percebemos em que regime é que vivíamos, que percebemos que valores fundamentais conquistados com o 25 de Abril, como a liberdade de imprensa e de expressão, sem os quais não conseguimos exercer a nossa actividade política e defendes a população que nos elegeu. Percebemos também que havia um conjunto de legislação que estava bem montada, que até então desconhecíamos. Percebemos que o aparelho de justiça e o sistema judicial não estava muito preocupado em defender o Estado de Direito, mas sim a renda de alguns empresários e políticos da praça madeirense. Começamos a alastrar o nosso combate, não só á classe política mas também à económica e ao próprio aparelho de justiça que precisa de ser profundamente remodelado. Aliás, José Manuel Coelho tem sido vítima de uma perseguição feroz por parte do aparelho de justiça, com sentenças completamente absurdas e desfasadas para o nosso avanço civilizacional e o nosso nível democrático.

Espera que ele seja ilibado?

Não tenho qualquer dúvida que ele será absolvido nas instâncias superiores. Inclusive Portugal tem sido condenado sistematicamente pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, precisamente por perseguir jornalistas e pessoas que, de facto, têm uma actividade cívica mais acesa e fazem críticas um pouco mais ácidas publicamente, por violar a Convenção Europeia dos Direitos do Homem nestas matérias. Vimos bem o caso emblemático de Rui Pinto. Estamos num país em que temos um aparelho de justiça em que o hábito é perseguir quem denuncia, em vez de apurar os crimes que são denunciados. Quando é assim, é muito difícil erguermos a nossa sociedade e conseguirmos desenvolvê-la economicamente, democraticamente e ao nível até da própria civilização. O que têm feito com José Manuel Coelho, acho que é uma forma de tentarem fazer dele um exemplo. Tenham muito cuidado, não se metam connosco porque irão ser extremamente penalizados, dirão. O aparelho de justiça tem uma força e um poder praticamente inesgotável, é praticamente a única ‘torre de marfim’ que temos no nosso país, é uma ditadura dentro de uma democracia. São um órgão de soberania que não são eleitos, não são escrutinados pelo povo, têm o Conselho Superior da Magistratura que, infelizmente, funciona mais como sindicato do que propriamente como órgão fiscalizador ou disciplinador, os juízes são colocados numa Comarca e podem lá ficar ‘ad aeternum’ dando as sentenças mais injustas ou absurdas que existem. Basicamente, os cidadãos se têm uma justiça má, incorrecta e injusta são obrigados a ficar com ela ‘ad aeternum’. E vimos isso com o juiz Neto de Moura que deu sentenças completamente absurdas no que concerne à violência doméstica e, quando foi criticado, ainda se sentiu no direito de processar várias pessoas, inclusive personalidades públicas por difamação. Hoje, a opinião é confundida com difamação, a crítica como uma calúnia, até serve como alibi. Por isso é que o Parlamento Europeu aprovou uma lei para proteger quem denuncia actos de corrupção, como Rui Pinto e o meu pai. Vamos a ver agora se a Justiça é capaz de seguir as orientações do parlamento Europeu.

Voltando atrás, qual o balanço que faz dos quatro anos de mandato do PTP no parlamento regional, dois dos quais com o seu contributo?

Cumprimos em regime de rotatividade. Primeiro o deputado eleito José Manuel Coelho, depois o presidente do partido, Quintino Costa e depois, numa fase posterior, assumi o lugar. Hoje o cenário político é bem diferente, a política regional deu um salto qualitativo em poucos anos e orgulho-me de o meu partido ter contribuído para alteração da correlação de forças em muitas autarquias. Aliás, se não fosse pela união dos democratas em 2013, muito provavelmente o dr. Miguel Albuquerque nem tinha ascendido à liderança do PSD e, posteriormente, não teria sido presidente do Governo Regional. Possivelmente ainda lá teríamos o dr. Alberto João Jardim. Acho que foi essa união, a combatividade que antecedeu, que permitiu que tivéssemos uma transformação gigantesca na política regional, uma certa democratização no parlamento, embora tenhamos ainda um longo caminho a percorrer, no sentido de a Região pelo menos se aproximar do que se passa ao nível do continente, politicamente e democraticamente. Mas demos avanços significativos e um dos maiores orgulhos que tenho foi o meu partido ter contribuído para que, hoje, ninguém soubesse quem irá ganhar as eleições. No passado bem recente, já sabíamos quem iria governar, quais eram os partidos que iriam ter representação na Assembleia Legislativa. Hoje não sabemos quem vai ser eleito, quem serão os representantes e muito menos quem nos irá governar.

Apesar disso, vocês têm sido dos mais críticos com a governação PSD...

Sim e relativamente às promessas feitas pelo dr. Miguel Albuquerque quando concorreu às Eleições Legislativas de 2015. A maior parte delas até foram cumpridas, à excepção do sector portuário. Mas o problema foi terem sido cumpridas por caminhos tortuosos. Se calhar o caminho para se lá chegar não era esse que os madeirenses esperavam. Se calhar queriam o ferry mas não nos moldes que o concretizaram através de um intermediário, como se tivéssemos de pedir autorização a um grupo económico para alugar um navio e fazer o transporte para o continente. Os madeirenses tinham outras expectativas em relação às promessas. Ninguém esperava ter um barco apenas nos meses de verão e que ele custasse 12 milhões de euros. Sabemos que isso é insustentável e que a longo prazo não poderá ser mantido. Também queríamos um subsídio de mobilidade feito de forma diferente que permitisse aos madeirenses viajar a preços mais justos e competitivos, mas nunca a ter de adiantar 300 ou 400 euros, embora aqui a culpa não seja só do Governo Regional, pois o Governo da República tem responsabilidades. Tivemos o caso do sector portuário, promessa do dr. Miguel Albuquerque que não conseguiu cumprir, teve medo, receou perder o apoio de um dos grupos monopolistas e com mais força política e económica na Região, falo do Grupo Sousa. Temos uma situação inaceitável do ponto de vista político, com uma empresa privada a explorar um porto que é dos madeirenses, suportado pelo erário e que não paga nenhuma contrapartida pela sua exploração e enriqueceu precisamente por causa disso, explorando o nosso porto a preços bem superiores ao que se pratica ao nível nacional e europeu. Os madeirenses têm de perceber que é extremamente caro viver na Madeira porque temos o transporte de mercadorias que é detido maioritariamente pelo Grupo Sousa. Entendemos que a alteração do modelo de exploração do sector portuário e do transporte de mercadorias é fundamental para o desenvolvimento regional e precisava de uma profunda remodelação.

Obviamente que o combate parlamentar também se baseia em debate de ideias e apresentação de propostas legislativas. O que gostaria de ter proposto ou propôs e não passou?

Apresentamos um conjunto de propostas a incidir precisamente sobre esta área portuária, todas elas chumbadas, obviamente porque mexem com interesses privados e rendas milionárias. Daí ter falado na necessidade de termos pessoas sérias, éticas e com determinação na Assembleia Legislativa da Madeira para se conseguir concretizar essas pequenas mudanças, mas que são essenciais para o desenvolvimento regional. Queríamos a regionalização do sector portuário. Outra das nossas propostas foi que o Governo regional tomasse a dianteira no caso do subsídio de mobilidade porque vivemos numa situação perversa ao que foi implementado, com as companhias aéreas a se aproveitarem para inflacionar o preço e, de certa forma, a continuidade territorial ficou novamente ameaçada, porque embora pudéssemos viajar 86 euros tivemos que adiantar 500, 600, 700 euros, valores que não estão ao alcance da maioria das famílias. A nossa ideia original era o Governo criar uma bolsa própria para adiantar às empresas de aviação e os madeirenses só terem de pagar os 86 euros. Foi chumbada. Outra proposta incidia sobre a fiscalização aos fundos comunitários, nomeadamente o POSEI do abastecimento, que visa a que quando consumimos produtos essenciais como a farinha, o leite, o queijo, não estejamos a pagar os custos do transporte, a preços inflacionados e que não se repercutam no consumidor. A única fiscalização feita é ao nível da tonelagem quando passa na Alfândega, mas foi chumbada. Também pretendemos mudar as legislações do trabalho, cuja alteração teria de passar pela Assembleia da República, para não prejudicar os nossos jovens com salários baixos e que se repercute na baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população, são temas que queremos insistir porque temos de alterar o investimento público para acolher a nossa população idosa, dar-lhes atenção, maior dignidade, reformas que não sejam um escândalo de tão baixas. Depois vemos um Governo com mais de 300 milhões de investimentos e nenhuma das obras é para um lar para a 3.ª idade. A gestão danosa dos dinheiros públicos é o vício imparável da política madeirense é também com essa missão que nos propomos, para tentar travar isso.

A vossa lista tem mais mulheres do que homens. Foi condição para aceitar liderar a lista ou os nomes surgiram algo natural?

Face ao desafio que me foi proposto, e que aceitei com todo o gosto e honra, posso dizer que terá sido um dos motivos da minha decisão de enfrentar este desafio. Até porque acho que política é muito mais do que a paridade. Acho que demos avanços significativos em Portugal, embora aqui na Madeira já vamos caminhando para lá. Já tive a oportunidade de ser a primeira líder parlamentar mulher na Assembleia Legislativa, até à data desta entrevista era a única cabeça-de-lista mulher dos partidos concorrentes. A dúvida será sempre se é uma decisão tomada deliberadamente pelas mulheres ou uma condição imposta pela sociedade e pelos deveres que tem na sociedade, onde tem, se calhar, de ter maiores responsabilidades no seio familiar, sendo a política um trabalho a tempo inteiro e onde não existe horário, ao contrário do que as pessoas pensam. Ocupa muito tempo, é preciso muita disponibilidade e quando não existe apoio familiar, pode ser um factor dissuasor da participação. Por outro lado, penso que as estruturas de poder nos partidos estão cristalizadas, são dominadas maioritariamente por homens, tendo nós uma sociedade patriarcal e sendo a política uma actividade de risco, a mulher como naturalmente mais cautelosa, pode levar à menor participação e do seu afastamento. É um orgulho saber que a nossa candidatura está a traçar o caminho em prol da igualdade de género e de maior paridade na política.

Como será a vossa campanha?

Não temos grandes fundos, muito da nossa será no contacto directo com os eleitores, no porta-a-porta, será trabalhoso. Não percebemos como há partidos que têm tanto dinheiro para outdoors gigantes, o que devia levar as pessoas a perguntarem como há partidos que conseguem essas campanhas milionárias, almoços, jantares, autocarros, campanhas que custam muito dinheiro e que os partidos não têm, nem a subvenção cobre todos esses valores. Temos um candidato, o sr. professor Paulo Cafôfo, que abandonou a Câmara, que pediu licença sem vencimento da sua profissão para se poder dedicar a tempo inteiro e não percebo do que é que ele vive. Três ou quatro meses fora da sua actividade profissional e vive do ar? Será que é o Partido Socialista que lhe está a pagar o ordenado? Se é, acho muito bem, mas que o diga. Também temos outros candidatos que abandonaram o seu trabalho, com casa para pagar e família para sustentar, e abdicam disso durante meses. Também questionamos como o presidente do Governo Regional que até então estava cheio de dívidas de negócios do passado, mas de repente aparece numa revista como milionário outra vez. São questões que as pessoas deveriam fazer.

Já foi crítica com o PSD, com o PS... Se os resultados no dia 22 de Setembro forem positivos, em que lado se situa o PTP?

É uma pergunta no condicional, porque primeiro é preciso elegermos deputados e só aí poderemos ver com que condições se poderia concretizar esse putativo apoio à formação de um governo caso não existam maiorias absolutas. Espero que, de facto, nenhum partido consiga a maioria absoluta. Porque acho que essa falta de divisão do poder, de diálogo e de consenso é que foi a ruína da Região Autónoma da Madeira nos últimos 40 anos. Não sei se estará alguma força política, em particular o PSD ou PS, interessados em fazer acordos com o PTP. Temos um programa eleitoral que é claramente de ruptura com as políticas defendidas por estes dois partidos que são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. Não acredito que estivessem dispostos a acabar com a exploração de borla no porto do Caniçal. Portanto, não iremos apoiar partidos ou candidatos, iremos sim apoiar políticas, Se esses dois partidos tiverem políticas que vão de encontro àquilo que é o nosso manifesto eleitoral, que são os anseios do povo, nós iremos obviamente aprovar. Se tivermos deputados e concordarmos com as políticas, iremos viabilizar.