No próximo mandato, se o PSD ganhar as eleições, as mensalidades o pré-escolar serão reduzidas em 40%, como já aconteceu com as creches. Esta é uma das medidas sociais que constam do manifesto eleitoral que será apresentado, hoje, por Miguel Albuquerque.

A redução do preço das creches é considera um sucesso pelo líder social-democrata, tal como o ‘Kit bebé’ – um incentivo à natalidade...