Perante o aviso prévio de greve para o porto de Setúbal, com incidências reflexas no porto de Lisboa, de 3 a 17 de Fevereiro, e a paragem prevista já para esta sexta-feira, devido à realização do Plenário de Trabalhadores, o Governo Regional, através da Vice-Presidência enviou, esta quarta feira, uma carta ao ministro do Mar das Infraestruturas e da Habitação, dando nota da preocupação...