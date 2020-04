O Governo Regional fez publicar, ontem, em Diário da República, uma declaração de rectificação ao anuncio do concurso para a construção do novo hospital central da Madeira. Na prática, a rectificação visou manter o dia 22 de Junho como a data limite para a entrega de propostas, uma data prevista no anúncio de prorrogação do dia 30 de Março.

A necessidade de ‘mexer’ no anúncio resultou...