Bruno Mendes, técnico de exercício físico no Monumental Fitness Club, deixa algumas recomendações para estes dias em que, com os ginásios fechados e as limitações à circulação no exterior, fazer exercício ‘indoor’ torna-se um verdadeiro desafio. Há cuidados a ter com a postura e a ‘prescrição’ deve ser adequada às necessidades de cada pessoa. Ao DIÁRIO, o técnico explica que a crise...