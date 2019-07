Praticante de ‘base jumping’ morre no Porto da Cruz

Um turista com cerca de 40 anos, praticante de ‘base-jumping’ (saltos com paraquedas), faleceu ontem à tarde no Porto da Cruz.

Segundo foi possível apurar, a vítima saltou na zona da Penha D’ Águia mas, alegadamente, o pára-quedas não abriu e o mesmo morreu em consequência da queda.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico, pouco depois das 13 horas, que mobiliaram para...