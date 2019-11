A Cidade de Lamego recebeu no passado fim-de-semana a sua quinta edição do Torneio Aberto Cidade de Lamego, prova pontuável do calendário geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

Neste evento a Madeira esteve representada por oito atletas, em representação da Associação Desportiva Galomar, Associação Cristã da Mocidade da Madeira e Clube Sport Marítimo.

O maior destaque entre...