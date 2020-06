A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, afirmou, ontem, no parlamento, que “se devia fazer uma revisão da legislação actual” sobre a gestão dos materiais inertes na Madeira, de modo a “actualizar e clarificar conceitos, reforçar as nossas especificidades e (...) haver também uma harmonização de todos os diplomas que estão dispersos”...