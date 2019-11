Prada acusa CMF de mentir e confundir competências

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRARNAC) acusa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) de confundir competências e de estar a mentir ao afirmar desconhecer que parte do calhau destinado à protecção de praias deficitárias do Funchal seguiu para um estaleiro na Fundoa.

A pergunta de um deputado socialista, durante a discussão do programa de...