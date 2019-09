A Câmara Municipal do Funchal aprova esta semana, em Reunião de Câmara, o novo contrato de aluguer de veículos do Município para o triénio 2020-2022, num total de 78 viaturas. O valor a pagar, estabelecido em concurso público, será de 1,13 milhões de euros, cerca de meio milhão de euros abaixo do valor contratualizado em 2014, quando ascendia então a 1,64 milhões de euros. Em 2017,...