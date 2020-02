Poucas batas brancas

“Tudo se irá resolver”, dizia Miguel Albuquerque à entrada do Hospital Nélio Mendonça, minutos antes da tomada de posse do novo director clínico do SESARAM e horas depois de o secretário regional da Saúde e Protecção Civil ter recebido um documento, assinado por 33 directores de serviço - dois terços do total - em que apresentavam a demissão. Uma acção de protesto contra a nomeação de Mário Pereira.

O novo director clínico foi indicado pelo CDS, como parte do acordo de coligação, assinado com o PSD e que suporta o actual governo. Uma nomeação partidária que motivou grandes protestos, depois de a primeira escolha, Filomena Gonçalves, também ter sido rejeitada pelos directores de serviços, por ser uma médica exterior ao SESARAM.

O protesto dos directores da maioria das especialidades é apoiado por muitos mais médicos, entre eles ex-directores, ex-secretários regionais e ex-presidentes do Serviço Regional de Saúde e essa contestação ficou bem visível na sala onde decorreu a tomada de posse.

Menos batas brancas do que é habitual nestas cerimónias e muito mais figuras exteriores ao hospital.

Surpreendente, também, a presença do presidente da Assembleia Legislativa e do presidente do Governo Regional, numa cerimónia em que o secretário regional da Saúde deveria ser a figura principal, uma vez que deu posse a um director de serviço, indicado pela presidência do SESARAM.

Miguel Albuquerque, que não discursou nem teceu grandes comentários sobre a crise que atinge o hospital - antes tinha desafiado os directores de serviço a apresentarem a demissão - acredita que “tudo será resolvido” a bem. Um optimismo que é partilhado, pelo menos no discurso, por Pedro Ramos.

“Vamos dialogar com os colegas. Não mudamos de opinião em 24 horas. Todos esses colegas têm um percurso no SESARAM de longos anos”, afirmou Pedro Ramos, logo após a tomada de posse do novo director clínico.

Pedro Ramos recebeu a carta conjunta de 33 directores de serviço mas não vai aceitar as demissões.

“Conto com eles todos porque o serviço de saúde faz-se com as pessoas, faz-se com os profissionais que têm responsabilidades acrescidas, que são os directores de serviço. Não acredito que em 24 horas, tudo o que é o histórico do SESARAM e o sucesso da Saúde na Região possa ser anulado”, afirmou secretário regional, repetindo a ideia que deixou no discurso da cerimónia de tomada de posse.

“O que é preciso é termos diálogo e construirmos a nova fase e o novo ciclo do serviço regional de saúde”, sublinha o secretário que diz ter confiança é si próprio para resolver o problema.

Porta sempre aberta

Mário Pereira fez um discurso curto, em que apelou à unidade, mas em que também lembrou que o SESARAM tem mais de 700 médicos, a maioria jovens.

O ex-deputado o CDS acredita que vai conseguir manter as equipas clínicas que se demitiram e foi isso que afirmou, depois de terminada a cerimónia.

“Vamos trabalhar, como as anteriores direcções clínicas trabalharam e estou absolutamente confiante que terei o apoio de muitos médicos. Nesta casa há 704 médicos e vamos tratar todos de igual forma, com todo o respeito. As dificuldades podem aparecer, mas estamos aqui com toda a frontalidade para os resolver”, afirmou.

No discurso da tomada de posse, prometeu deixar a porta aberta a todos os médicos e revelou que iniciará, na próxima semana, um conjunto de contactos com todos os médicos para ouvir as preocupações. Ao secretário regional da Saúde prometeu lealdade, ao SESARAM prometeu uma mudança pacífica e aos utentes mais humanização.

O novo director clínico garantiu que vai continuar o esforço do sentido da humanização na prestação dos cuidados de saúde, proporcionando mais informação, um circuito de tratamento e de diagnóstico mais célere e melhorando as condições de trabalho dos médicos.

O médico ortopedista observou ainda, que depois de concretizadas as obras no Hospital Dr. Nélio Mendonça, será possível ter uma “grande modernização do bloco operatório” e “condições de atendimento muito mais humanas no serviço de urgência”. Lembrou também a intervenção no Hospital dos Marmeleiros, que “dignificará a prestação de cuidados de saúde”.

Mário Pereira não escondeu que as mudanças que pretende empreender não serão fáceis de executar. “Sei que há dificuldades, que há resistências quando se muda alguma coisa”, admitiu.

“A saúde não se faz de nomes”

Pedro Ramos, ao contrário de Mário Pereira, fez um discurso longo, semelhante ao do debate do Orçamento Regional em que destacou os sucessos do sector, como a menor taxa de mortalidade infantil ou de doenças oncológicas que a Madeira apresenta e os grandes investimentos do último mandato.

“A Saúde não se faz de nomes, faz-se de resultados”, afirmou.

O secretário regional da Saúde elogiou a anterior direcção clínica e abordou, embora de forma indirecta, a contestação que a nomeação de Mário Pereira gerou.

“Não podemos, nem devemos, ter as mesmas opiniões”, afirmou, garantindo que para os grandes problemas as soluções mais simples são as melhores. Diálogo é o que promete Pedro Ramos.

A assistir à cerimónia estiveram alguns directores de serviços, como Mário Rodrigues, mas ficou claro que a terapia do diálogo terá ser muito bem aplicada para conseguir reverter a onda de contestação que a nomeação de Mário Pereira produziu.