Pouca festa para um 3-0

“O PSD obtém a sua terceira vitória inequívoca neste ciclo eleitoral. Vencemos as eleições nacionais na Madeira e concretizámos o 3-0 na nossa Região. Ganhámos as europeias, as regionais e as nacionais. Os objectivos do PSD foram concretizados”. Foi assim que Miguel Albuquerque resumiu as eleições de ontem, num discurso de vitória em que fez questão de destacar que o 3-0 eleitoral...