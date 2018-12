O Museu de Imprensa – Madeira celebra o Natal com uma exposição temporária onde reúne uma série de cartões alusivos à quadra. ‘Os Nossos Cartões de Boas-Festas – Viagem Aos Anos 50 e 60 do Séc. XX’ inaugura na próxima sexta-feira no espaço localizado em Câmara de Lobos e tutelado pela Câmara Municipal. No conjunto estão cerca de uma centena de exemplares, para ver até ao dia 18...