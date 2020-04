Serão oito os trabalhadores já despedidos pela Portway, na Madeira, nestes primeiros dias de Abril, mesmo depois de a empresa ter anunciado o recurso ao layoff por 30 dias.

A informação foi avançada ao DIÁRIO por um dos funcionários afectados, que recebeu a comunicação da decisão através do chefe de equipa na passada segunda-feira, via telefone, vigorando a dispensa a partir do...