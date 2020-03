Portugal vai mais uma vez ter pela frente a França, desta vez no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações de futebol, agrupamento que conta ainda com a Croácia, vice-campeã mundial, e uma renascida Suécia.

Com apenas o primeiro lugar do grupo a dar acesso à fase final, a missão da selecção lusa, vencedora da primeira edição da competição, promete ser difícil, com França e Croácia a serem,...