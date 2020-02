A Selecção Nacional de futsal assegurou, ontem, a passagem à fase final do Campeonato do Mundo da Lituânia 2020, ao derrotar a Itália, por 4-1, no derradeiro encontro do Grupo A, da Ronda de Elite. Portugal terminou em primeiro do Grupo A, com sete pontos.

O Pavilhão dos Desportos Municipal da Póvoa de Varzim encheu para apoiar a equipa das Quinas. Fábio Cecílio marcou aos 11 minutos...