Portugal concluiu ontem na 16.ª e última posição a sua participação no Campeonato do Mundo de Juniores Femininos de pólo aquático, que continua a decorrer no Complexo de Piscinas do Funchal.

No jogo de atribuição dos dois últimos lugares, a selecção lusa foi derrotada pelo Cazaquistão (13-6).

Mas as grandes atenções de ontem estiveram centradas nos jogos dos quartos-de-final. A Itália...