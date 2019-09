Portugal soma segunda derrota no mundial

A selecção portuguesa somou ontem a sua segunda derrota no Campeonato do Mundo de Juniores femininos em polo aquático, competição que decorre nas Piscina Olímpicas do Funchal, na Penteada.

Depois da derrota pesada (24-3) averbada na véspera, na estreia frente à campeã mundial Rússia, ontem as jovens lusas voltaram a não ter argumentos para contrariar o maior poderio da África do...