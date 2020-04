Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 20 mortos por covid-19, subindo para 160 o número de óbitos devido ao novo coronavírus. Ao todo estão infectadas 7.443 pessoas no país, mais 1.015 do que ontem, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral de Saúde (DGS).

Os 20 mortos por covid-19 do último dia registaram-se novamente no Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo....