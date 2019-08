Portugal só sabe ganhar na Europa de sub-16

A jovem selecção portuguesa de basquetebol de sub-16 feminino carimbou ontem o passaporte para a fase seguinte do Campeonato da Europa da Divisão B (II Divisão) da modalidade com a sua quarta vitória em outros tantos encontros disputados no grupo B.

Em Sofia, Bulgária, a equipa das Quinas mediu forças, ontem, com a Bielorrússia, adversário que tal como as portuguesas ainda não tinha...