Quando falamos em jornais locais pensamos em confiança, proximidade, marcas fortes, tradições, eventos locais, cultura regional e competições desportivas etc. Mas, se nada for feito, os jornais locais em Portugal correm o sério risco de desaparecer na mesma proporção em que a receita diminui. O ‘boom’ da Internet no final do século XX e inícios do século XXI, com os bons resultados...