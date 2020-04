Portugal no Mundial

A selecção portuguesa de andebol masculino recebeu ontem a notícia de que tem a sua presença garantida no Mundial de 2021, que se vai jogar no Egipto, depois da federação europeia da modalidade ter decidido anular os ‘play-offs’ de apuramento devido à pandemia de covid-21.

Esta participação acontece 18 anos depois de Portugal ter marcado presença no mundial de 2003, onde assumiu o papel de organizador e cujo jogo de abertura foi realizado precisamente na Madeira.

Ora esta presença de Portugal no Campeonato do Mundo abre caminho, também, à participação de uma representação madeirense, através do atleta João Ferraz, do treinador do Madeira Andebol SAD, Paulo Fidalgo, que é adjunto do seleccionador nacional Paulo Pereira. Além destes há ainda a forte probabilidade da presença da dupla de árbitros madeirense Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que já se encontrava nomeada para os jogos da qualificação.

Portugal beneficia, assim, do sexto lugar conquistado no Europeu de 2020 para estar presente no Egipto, e já não terá que disputar os ‘play-offs’ em Julho, frente ao vencedor do confronto entre Israel e Letónia.

Com base na classificação final do Europeu de 2020, estão apuradas para o Mundial de 2021 as selecções da Eslovénia, Alemanha, Portugal, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, República Checa e França, que se juntam à campeã Dinamarca, à Espanha, Croácia e Noruega, já qualificada.