A selecção portuguesa classificou-se no 12.º lugar final do Campeonato da Europa de Equipas na classe Optimist, em vela, que ontem se concluiu no Lago Di Ledro, na cidade de Trentino, em Itália.

A representação lusa, da qual fez parte a jovem velejadora do Clube Naval do Funchal Júlia Cardoso, conjuntamente com os continentais Teresa Quartin, Salvador Baptista Fernandes e Francisco...