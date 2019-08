Portugal na final e já promovido à Divisão A

A selecção portuguesa feminina de sub-16, onde pontificam as madeirense Inês Vieira (Quinta dos Lombos), Maria Leonor Gonçalves (CAB) e Inês Baptista (Francisco Franco) garantiu ontem a subida à Divisão A do basquetebol europeu do escalão, ao vencer a Croácia por 49-45, no jogo das meias-finais da Divisão B, que decorre na Bulgária.

Esta brilhante prestação das jovens portuguesas...