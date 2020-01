Bernardo Trindade, líder da missão ‘Portugal In’, criada pelo Governo para colher investimento britânico, captou em pouco mais de dois anos quase 40 projectos para o país devido ao Brexit. De acordo com dados do Observatório de Investimento Directo Estrangeiro do Financial Times, Portugal captou, desde Abril de 2017 até ao final de 2019, um total de 39 projectos de investimento...