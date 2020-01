A selecção portuguesa de andebol concretizou o primeiro objectivo no Euro’2020, ao qualificar-se para a ronda principal num grupo com dois ‘colossos’ da modalidade, mas terá mais dificuldade em atingir o ‘céu’, como foi definido pelo seleccionador nacional, apesar do sonho de surpreender os grandes da Europa continua bem presente num plantel que conta com o madeirense João Ferraz...