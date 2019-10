A selecção portuguesa não entrou da melhor forma no Campeonato do Mundo de Juniores de equipas mistas em badminton, que arrancou ontem, na cidade russa de Kazan.

Com a presença das jovens madeirenses Ana R. Fernandes (CS Madeira) e Cláudia Lourenço (AD Pontassolense) a selecção das Quinas estreou-se com dois desaires na fase de grupos, grupo D. No jogo de estreia a equipa lusa perdeu...