A selecção portuguesa feminina de ténis de mesa venceu ontem a Eslováquia por 3-0, na primeira ronda do torneio de qualificação olímpica por equipas, que ontem arrancou no Multiusos de Gondomar, distrito do Porto.

No último de três confrontos, Jieni Shao bateu Tatiana Kukulkova por 3-0 (11-8, 11-3 e 11-3), já depois de Fu Yu, jogadora que reside na Madeira e casada com Duarte Fernandes...