Portugal e Angola retomam

O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou ontem que convidou o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar Angola entre 6 e 8 de Março do próximo ano, com chegada a Luanda no dia 5.

João Lourenço anunciou estas datas no final de um almoço privado oferecido pelo Presidente português, no Palácio de Belém, em Lisboa. Enquanto acompanhava João Lourenço até à saída...