A selecção portuguesa de badminton, com as madeirenses Ana Rita Fernandes (CS Madeira) e Cláudia Lourenço (Pontassolense), foi derrotada ontem pela Noruega por 1-3, classificando-se assim no 34.º lugar do Campeonato do Mundo de Juniores por Equipas, que se está a disputar em Kazan, na Rússia.

Cláudia Lourenço jogou a partida de singulares femininos, perdendo com Sofia Macsali por...