A selecção portuguesa continua sem vencer no Campeonato do Mundo de Badminton de Sub-17, na competição de equipas mistas, que abriu o evento, que se está a disputar em Kazan, na Rússia.

O segundo dia de competição, no grupo D, ficou marcado pela estreia da madeirense Cláudia Lourenço (AD Pontassolense) que no primeiro jogo do dia, frente à França representou Portugal em singulares,...