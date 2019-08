Portugal continua a somar triunfos no Mundial de futebol de rua

Ao oitavo jogo no Campeonato do Mundo de futebol de rua, a selecção portuguesa somou o seu oitavo triunfo e uma vez mais com direito a goleada.

Integrada no grupo C da segunda fase do evento, que se está a realizar em Cardiff, no País de Gales, a equipa das Quinas que conta com os madeirense Rafael Santos, como Team Manager, e os atletas Alexandre Mendonça e Lossan Poquena, golearam...