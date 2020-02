As selecções portuguesas de badminton em seniores masculinos e femininos estão de regresso ao Campeonato da Europa de Equipas, que arranca hoje na cidade francesa de Liévin, a mesma localidade que irá receber, no fim-de-semana os europeus de sub-15.

A Madeira volta a estar representada, desta feita, com Duarte Nuno Anjo, do CDR Prazeres e pela estreia no escalão principal da modalidade...