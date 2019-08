A selecção de Portugal começou da melhor forma a sua participação no Campeonato da Europa (Divisão B) de sub-16 femininos, em basquetebol, ao vencer, ontem, a Grã-Bretanha, por 46-41. Ao intervalo, as jovens portuguesas encontravam-se já no comando do resultado por 26-22.

Um jogo, disputado em Sofia, capital da Bulgária, onde as três jogadoras madeirenses foram todas utilizadas,...