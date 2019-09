Portugal com estreia saborosa na Europa

A selecção portuguesa masculina de ténis de mesa começou da melhor forma o Campeonato da Europa que se está a realizar na cidade francesa de Nantes.

No primeiro jogo da fase de grupos, grupo 8, a equipa que conta com o olímpico madeirense Marcos Freitas mediu forças com a Turquia e veio a vencer pela margem máxima, 3-0, tendo vindo mesmo a ceder apenas dois set ao longo de todo o...