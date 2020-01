A selecção portuguesa de sub-17 de voleibol feminino estreou-se ontem no Torneio WEVZA, prova de qualificação para o Europeu ao perder diante da Espanha por 2-3.

A pool A e B, está a ser jogada em Viana do Castelo, e com a equipa das Quinas, que conta com a madeirense Fabiana Pires, do Club Sports Madeira, a estar inserida no ‘grupo A’ com Espanha e Holanda.

No jogo de estreia,...