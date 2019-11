A selecção portuguesa de juniores masculinos de ténis de mesa, composta pelos madeirenses Tiago Li (São Roque) e Gonçalo Gomes (1.º de Maio) e pelo continental José Magalhães, classificou-se no 3.º lugar do Grupo 6 da prova de equipas do Open Internacional da Hungria de Jovens, que se realiza na cidade de Szombathely. Um resultado que ditou o afastamento da equipa nacional.

