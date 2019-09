PortoBay Flores junta o melhor de dois mundos

É hoje inaugurada a 15.ª unidade do grupo hoteleiro madeirense PortoBay. Trata-se do PortoBay Flores, o segundo hotel na ‘cidade invicta’, um cinco estrelas urbano que se faz notar em pleno centro histórico, com entrada triunfal pelo edifício centenário situado na famosa Rua das Flores.

É neste lugar com 500 anos de história que o património se cruza com a promessa de bem-estar,...