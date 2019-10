Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu ontem que só uma equipa forte em termos colectivos e eficaz na zona do golo poderá vencer o Rangers, em jogo da terceira jornada do Grupo G, marcado para o Estádio do Dragão.

“O Rangers é uma equipa que tradicionalmente que aposta num futebol largo, combativo e com alguma agressividade. Nós temos de ser fortes nos duelos e nas segundas...