O Porto do Funchal fechou o ano de 2019 com um total de 296 escalas de navios de cruzeiros, mais 13 do que em 2018 e com um total de passageiros que deverá superar os 537.851 registados nesse ano. Os dados finais deverão ser divulgados brevemente pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM), mas já é certo que o Porto do Funchal superou os números de 2018 e até os de 2017 (ver...